Campanha ‘Vizinho da Copa’ ultrapassa 2,7 mil credenciamentos em Porto Alegre

Prefeitura restringirá circulação de veículos em dias de jogos do Mundial

Lucas Oliveira – especial para o Estado de S. Paulo

PORTO ALEGRE – Com 19 dias de cadastramento, a campanha “Vizinho da Copa” ultrapassou as 2,7 mil inscrições e cerca de mil passes já foram retirados. O credenciamento de moradores e trabalhadores vai permitir a circulação na chamada área de segurança no entorno do Beira-Rio, onde o tráfego será restrito em sete vias. O mesmo vale para quem possui garagem no local.

“Foi uma medida de segurança para que os próprios moradores possam circular. A avenida Padre Cacique (em frente ao estádio) vai estar bloqueada em dia de jogo e, como existem moradores e comerciantes, temos que garantir o acesso aos que moram próximos ao estádio”, explica Carlos Pires, diretor de Trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

O acesso a pé é permitido a todos, mas a utilização de veículos motorizados será permitida apenas a moradores ou trabalhadores previamente cadastrados. Nos dias de jogos, não será permitido estacionar em via pública na área de segurança. A inscrição e retirada do passe pode ser feita até 10 de junho no site da Prefeitura de Porto Alegre. A retirada das credenciais é feita das 9h às 20h no prédio da Secretaria Municipal de Segurança.

Dias e horários em que a circulação de veículos estará restrita:

15 de junho, domingo

Jogo: França x Honduras – 16h

Acesso Restrito das 10h às 20h

18 de junho, quarta-feira

Jogo: Austrália x Holanda – 13h

Acesso Restrito das 7h às 17h

22 de junho, domingo

Jogo: Coréia do Sul x Argélia – 16h

Acesso Restrito das 10h às 20h

25 de junho, quarta-feira

Jogo: Nigéria x Argentina – 13h

Acesso Restrito das 7h às 17h

30 de junho, segunda-feira

Oitavas de final – 17h

Acesso Restrito das 11h às 21h

Área de Segurança:

Av. Padre Cacique

entre Av. Taquary e Rua José de Alencar

lado par: 20 ao 3146

lado ímpar: 619 ao 1567

Rua Monroe

lado par: 30 ao 164

lado ímpar: 67 ao 181

Rua Otávio Dutra

entre Av. Padre Cacique e Rua Silveiro

lado par: 20 ao 214

lado ímpar: 31 ao 231

Rua Dona Amélia

lado par: 18 ao 246

lado ímpar: 45 ao 239

Rua Gen. Oliveira Freitas

lado par: 30 ao 94

lado ímpar: 35 ao 95

Rua Miguel Couto

entre Av. Padre Cacique e Rua Silveiro

lado par: 158 ao 350

lado ímpar: 167 ao 355

Rua Barão do Cerro Largo

entre Av. Padre Cacique e Rua Antenor Lemos

lado par: 10 ao 78

lado ímpar: 11 ao 93