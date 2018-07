Cartazes da Fifa são ‘consertados’ na base do improviso

Para não trocar todo o material, horário certo da final foi colocado por cima do antigo

Victor Machado – Seleção Universitária – especial para o Estado

RIO DE JANEIRO – Alguns dos cartazes errados da Federação Internacional de Futebol (Fifa) começaram a ser “consertados”, mas o reparo não é total. Para evitar a troca de todo o material fixado nas paredes das estações de metrô da capital fluminense, apenas o horário errado da final recebeu um cuidado especial, com um pequeno ajuste, quase imperceptível se visto de longe.

Com o objetivo de orientar turistas e quem for assistir aos jogos da Copa das Confederações no Rio de Janeiro, a Fifa espalhou cartazes com informações sobre o trajeto até o Maracanã e as partidas que serão realizadas no estádio.

No entanto, o horário da final estava trocado. A sinalização informava que o jogo teria início às 16h do dia 30, três horas antes da hora correta (19 h), segundo o calendário oficial da competição.

A assessoria de imprensa do Metrô Rio já informou que os cartazes são de responsabilidade da Fifa.