Casos de exploração do trabalho infantil são registrados em Manaus

Comitê criado para atuar durante os jogos da Copa do Mundo registrou mais de 60 ocorrências

Bruna Chagas – especial para O Estado de S. Paulo

MANAUS – A realização de jogos da Copa do Mundo em Manaus movimenta a cidade em todos os aspectos, social ou economicamente. De acordo com o Comitê Local Integrado Pró-Copa. Porém, algumas crianças e adolescentes se tornam vítimas de exploração no trabalho. O órgão registrou na capital 63 ocorrências – mais da metade dos casos referentes à trabalho infantil.

São 37 ocorrências de exploração do trabalho infantil registradas pelo Comitê e 12 de crianças perdidas ou desacompanhadas. Segundo o Comitê, os menores de idade foram encontrados vendendo biscoitos e balas ou atuando com malabaristas nos sinais de trânsito e esquinas das principais vias da capital.

As crianças e adolescentes encontrados em situação de trabalho infantil foram cadastradas para acompanhamento nas unidades do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) e pelos Conselheiros Tutelares.

O Comitê identificou quatro casos de crianças desaparecidas; um caso de negligência, em que os pais foram orientados, duas crianças em situação de rua, que foram levadas ao Serviço de Acolhimento Institucional (SAI) Criança e Adolescentes, mais dois casos de vulnerabilidade social e cinco casos de consumo de álcool por adolescentes, encaminhados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para atendimento e entregues aos pais e responsáveis após orientação e notificação pelo Conselho Tutelar.

Os comitês criados em cada uma das 12 cidades-sede da Copa têm a responsabilidade de manter e gerir plantões interinstitucionais, reunindo equipes itinerantes de atendimento. O foco da atenção dos comitês são os estádios e as estruturas disponibilizadas para a realização das Fan Fests, pelo impacto que estas provocaram nos índices de violações de direitos de crianças e adolescentes durante a Copa das Confederações, em 2013.

Os comitês também atuam em todos os pontos onde há concentração de torcedores e risco de vulnerabilidade social, como bares, ruas decoradas, largo de São Sebastião, no centro de Manaus, esquinas movimentadas que atraem crianças vendendo balas e atuando com malabares, além dos locais onde são transmitidos os jogos do Brasil, com atrações musicais.