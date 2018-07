Catador de lixo ganha ingresso para assistir à final da Copa

Essa será a primeira vez que o trabalhador assistirá a uma partida de futebol no estádio

Lyvia Rocha – especial para O Estado de S. Paulo

FORTALEZA – De sorriso aberto e malas prontas para o Rio de Janeiro, Cezar Augusto Lucena, 37, morador do bairro Dias Macedo, na periferia de Fortaleza, ganhou ingresso e passagens para a final da Copa do Mundo no Maracanã. Catador de lixo há 12 anos, o trabalhador recebeu o ingresso por ser integrante desde 2007 de um projeto social da Companhia de Energia Elétrica do Ceará (Coelce).

“Estou muito ansioso. Será uma grande emoção conhecer o Maracanã na final da Copa do Mundo aqui no Brasil”, contou emocionado. Atualmente trabalhando na Fifa Fan Fest, na Praia de Iracema, Cezar Augusto assistirá a um jogo de futebol pela primeira vez dentro do estádio. “Eu fui ao Castelão quando ficou pronto. Trabalhei durante a Copa do lado de fora do estádio, mas nunca dentro. Agora tudo será diferente e mais especial”, disse.

Lucena viajou para o Rio de Janeiro na última quinta-feira, 10, e terá tudo pago nos dias de estada na cidade maravilhosa.

Torcida. Após a fatídica derrota da seleção brasileira para a Alemanha na semifinal, Cezar Augusto, que esperava ver o Brasil no Maracanã, revelou que a torcida agora vai para os alemães. “Apesar da goleada que eles deram na gente, eu vou torcer pela Alemanha. É o time mais preparado e merecem ganhar. Não torço pela Argentina de jeito nenhum”, brincou. Mesmo sem a presença do Brasil na partida, Cezar Augusto não vai deixar de levar a camisa amarelinha ao Maracanã.

Sonho. Apaixonado pelo atletismo, o catador de lixo tem o sonho de voltar a correr. A prática do esporte foi interrompida após uma lesão no joelho em 2001. “Corri a São Silvestre durante alguns anos, mas quando senti dores no joelho o médico, que não falou o diagnóstico, disse que nunca mais poderia voltar a correr”, afirmou.

Porém, depois de mais de 10 anos da lesão, o trabalhador afirmou que aos poucos está voltando à rotina de atleta e que a esperança de correr a São Silvestre ainda está viva. “Eu acredito que vou voltar a competir. O atletismo é uma paixão, um sonho”, contou.