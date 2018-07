Centenas de fãs em busca de Cristiano Ronaldo em Manaus

Temporal não desanimou a torcida; trânsito parou nas vias próximas ao hotel em que está a seleção portuguesa

Bruna Chagas – especial para O Estado de S. Paulo

MANAUS – Mesmo debaixo de chuva, centenas de pessoas foram ao hotel onde a seleção de Portugal se hospedou nesta sexta-feira, 20. Os portugueses pisaram em solo amazonense por volta das 19h30 e também no aeroporto já havia mais de 300 pessoas à espera de Cristiano Ronaldo.

A passagem da seleção portuguesa foi rápida. Na chegada ao hotel, poucos jogadores pararam para tirar fotos. Cristiano Ronaldo passou pelos fãs, mas não parou, apenas acenou para a multidão. O gesto foi o suficiente para causar uma enorme gritaria. “Já valeu a pena ter esperado por duas horas aqui em frente ao hotel. Ele é o melhor”, disse Juliana Lima, emocionada.

Outros torcedores não ficaram satisfeitos. “Esperamos por horas e debaixo de chuva. Um absurdo não parar e dar autógrafos”, afirmaram os irmãos João e Antônio Melo.

A chuva e a forte escolta em torno de Portugal deixou o trânsito da cidade ainda mais complicado. Nas redondezas do hotel, o tráfego chegou a ficar totalmente parado durante alguns minutos. Os motoristas que passavam no local reclamaram bastante. Benedito Soares, 36, estava saindo do trabalho para casa quando encontrou fluxo intenso e parado. “Esqueci que a seleção do Cristiano Ronaldo ficaria nesse hotel. Complica tudo”, disse.

Neste domingo, 22, Portugal enfrentar os EUA , na Arena Amazônia, a partir das 19h (horário de Brasília). Os portugueses foram goleados por 4 a 0 pela Alemanha na estreia e estão sem pontos no Grupo G da Copa do Mundo.