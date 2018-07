Centros de auxílio ao turista batem recorde de atendimentos no DF

Mais de 23 mil visitantes buscaram informações em 12 dias de Copa

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – Sede de sete partidas da Copa, o Distrito Federal tem batido recordes de visitação de estrangeiros e se tornou uma das rotas mais procuradas por quem veio acompanhar o mundial no Brasil. De acordo com números da Secretaria de Turismo do DF, os 21 postos de auxílio ao turista registraram 23.226 atendimentos entre a abertura da Copa e a última segunda-feira, 23. O número é oito vezes maior que a média de aproximadamente três mil atendimentos mensais.

A maior parte dos turistas atendidos vem de outros países: são 20.575 estrangeiros e 2.651 brasileiros. Ocupam o topo da lista os colombianos, equatorianos e suíços, cujas seleções já jogaram no Distrito Federal. Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e Peru também figuram entre os países com maior número de visitantes na capital.

Ao todo, os centros atenderam turistas de 84 países e 24 estados brasileiros. Para o secretário de Turismo do Distrito Federal, Luís Otávio Mendes, a localização de Brasília no centro do país ajuda a explicar a grande movimentação. “A distância daqui para as demais capitais favorece esse fluxo. Além disso, o número de voos é muito grande”, explica.

De acordo com o consórcio Inframérica, que administra o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, o DF é principal centro de conexões do Brasil. Anualmente passam pelo aeroporto 16 milhões de passageiros.

A tendência é que o número de turistas na cidade cresça ainda mais nas próximas semanas. Na quinta-feira, 26, o Mané Garrincha recebe o confronto entre Portugal e Gana. Além deste jogo, o estádio sediará uma partida das oitavas, um confronto das quartas de final e a decisão do terceiro lugar, no dia 12 de julho. Todos os ingressos colocados à venda pela Fifa para esses duelos estão esgotados.