Chilenos torcem no meio dos brasileiros em Salvador

Grupo assistiu apenas um jogo da Copa por causa dos preços altos

Luiz Fernando Teixeira- especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – Um grupo de chilenos se meteu no meio da festa dos brasileiros durante a Fan Fest de Salvador. Sem ingressos para as partidas da seleção na Copa do Mundo, eles assistiram ao Chile nas exibições promovidas pela Fifa nas cidades-sedes do Mundial.

“Temos que marcar presença. Nós assistimos apenas ao jogo contra a Austrália em Cuiabá e estamos fazendo turismo agora”, afirmou Elias Solís. De acordo com ele, o grupo tentou comprar entradas para outros jogos da Copa, mas os cambistas estavam cobrando muito caro, o que impossibilitou que eles os adquirissem.

Já Bastian Solís condenou os chilenos que, assim como eles, não tinham ingressos, mas resolveram tentar invadir estádios. “Isso é ruim para a imagem do país. Uma copa tão boa, com surpresas como Costa Rica e Grécia, mas que vai set lembrada por isso”, lamentou.

Os chilenos declararam que são gratos aos brasileiros pela simpatia demonstrada. Segundo Bastian, era comum que eles fossem recepcionados nos lugares com gritos de “Viva Chile!”. Eles irão para o Rio de Janeiro na segunda-feira, e pretendem assistir aos últimos jogos da Copa na Fan Fest de Copacabana.