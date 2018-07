Chuva espanta público em Fan Fest de Porto Alegre

Cerca de 3 mil pessoas assistiram a classificação da seleção brasileira

Lucas Oliveira – especial para O Estado de São Paulo

PORTO ALEGRE – Quem veio ao anfiteatro Pôr-do-Sol assistir à primeira partida das oitavas de final da Copa, entre Brasil e Chile, teve de encarar o frio e uma chuva fina que caía em Porto Alegre.

Os torcedores que vieram à Fan Fest gaúcha se amontoaram nos toldos da praça de alimentação ou nos stands dos patrocinadores em busca de abrigo. Munidos de capa ou guarda-chuva, os mais valentes assistiram à classificação do Brasil nos pênaltis no meio da festa.

“Estava dificil com essa chuva que não parou um segundo. Não tinha como nos proteger, mas ficamos torcendo até o final”, disse Aline Oliveira, 26.

Até argentino estava reclamando do tempo. Charles Muñoz, 23, que está indo para São Paulo sem ingresso para tentar assistir o jogo entre Argentina e Suíça, aproveitou a escala de seu voo para aproveitar a Fan Fest. “Pensei que ia pegar sol aqui. Com essa chuva fica dificil até torcer contra o Brasil”, brincou Muñoz, que acredita que a seleção argentina vença o Mundial.

Fan Fest. A Fifa divulgou o público das Fan Fest em todo o Brasil. Com Rio de Janeiro e Fortaleza, Porto Alegre está entre as cidades com edições mais movimentadas da programação: 268 mil pessoas passaram pelo Anfiteatro Pôr-do-Sol.

O recorde de público foi 46 mil pessoas, registrado ao longo do domingo em que Coreia do Sul e Argélia jogaram no Beira-Rio. O maior público simultâneo foi 29 mil, na última quarta-feira, 25, quando a Argentina enfrentou a Nigéria. Como a lotação do local é de 20 mil pessoas, um telão extra foi instalado do lado de fora da estrutura.

Desde o início da Copa, foram registradas 15 ocorrências policiais, sendo furto a pequenas brigas as mais reincidentes.