Cinco estrangeiros são presos durante jogo em Brasília

Cambistas foram detidos por venda ilegal de ingressos

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu cinco estrangeiros acusados de venda ilegal de ingressos para a partida de hoje entre França e Nigéria. Dois nigerianos, um francês, um espanhol e um argentino foram presos em flagrante enquanto tentavam negociar as entradas.

O grupo estava com 45 ingressos, além de R$ 2,4 mil e 3,7 mil dólares em espécie. Todos foram detidos e encaminhados para a 5ª Delegacia Policial. Com exceção do francês, preso no Setor Hoteleiro Norte, os demais foram abordados nos arredores do estádio Mané Garrincha.

Os cambistas foram liberados após assinarem termo de compromisso de comparecimento à justiça. As prisões ocorreram antes do início da partida, entre 11h30 e 13h. O plano operacional de segurança para o duelo de hoje contou com 3,4 mil agentes, entre policias civis, militares, bombeiros e auditores de trânsito.