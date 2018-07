Cinefoot estreia no Recife com discussão sobre futebol e mobilizações sociais

Festival de cinema reuniu 400 pessoas no primeiro dia de exibições, no centro da cidade

Exibições vão até a próxima quinta-feira, 20. (Divulgação/Cinefoot)



Pedro Costa – Seleção Universitária – especial para o Estado

RECIFE – Imagine-se lendo a seguinte notícia: “um craque do futebol brasileiro condicionou sua saída para a Europa, à aprovação de uma emenda constitucional”. Em tempos onde o marketing esportivo e os contratos milionários ditam as regras no mundo da bola, a situação parece ser fruto de um delírio ficcional.

Entretanto, há quase três décadas, em 1984, isto aconteceu. Sócrates, um dos líderes da Democracia Corinthiana, em plena ditadura militar, saiu do discurso comum à maioria dos jogadores.

Além do Doutor, as histórias de outros ‘Rebeldes do Futebol’ são contadas no longa-metragem francês, que foi exibido na estreia do festival Cinefoot, no Recife. Apresentados pelo ex-atacante do Manchester United, Eric Cantona, os jogadores Didier Drogba (Costa do Marfim), Carlos Caszely (Chile), Reched Mekhjouf (Argélia) e Pedrag Pasic (Bósnia), mostram como lutaram por melhorias sociais em seus países.

De acordo com o estudante Breno Lacet, com a Copa das Confederações – acontecendo simultaneamente a mobilizações populares no Brasil –, o momento para discutir a relação entre o futebol e a cidadania não poderia ser mais oportuno.

“Um evento deste porte deve ser visto com um olhar político, sim. As manifestações são válidas e legítimas, porém, precisamos ter cuidado para que o futebol não seja demonizado como ópio do povo. Acredito que a lógica de mercado do futebol é totalmente diferente hoje em dia, mas tenho esperança de que ainda dá pra usar o esporte para ajudar a mudar o mundo.”

Já o produtor Martin Palácios se disse desencantado com o futebol, principalmente com a Fifa e a seleção brasileira:

“Sou carioca e gostava bastante de ir ao Maracanã ver os jogos do Flamengo, misturado a todo tipo de gente. Hoje, o futebol virou negócio. As camisas são outdoors e o grande público não tem mais condições de pagar o ingresso para as arenas. A Fifa proíbe tudo. Desde um lanche trazido de casa, até o guarda chuva para se proteger. É por isso que perdi o encanto com a Seleção Brasileira.”

O Cinefoot acontece até a próxima quinta-feira, 20, e contará com alguns curtas produzidos em Pernambuco. A mostra se encerra com a exibição do filme “Memórias do Chumbo – o futebol nos tempos do Condor”, que investiga o suposto uso do futebol pelas ditaduras sul-americanas, como instrumento de manipulação e propaganda.

Cinema São Luiz recebeu um bom público. (Pedro Costa / Seleção Universitária)

CINEfoot TOUR 2013 | Recife

Quando: De 17 a 20 de junho

Onde: Cinema São Luiz (Rua da Aurora 175 – Boa Vista)

Entrada Franca (Sujeita à lotação; ingressos serão distribuídos uma hora antes do início de cada sessão)

Classificação: Livre