Clima de tristeza toma conta de torcedores na saída do Mané Garrincha

Mesmo com vitória sobre Gana, portugueses estão eliminados da Copa

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – Cristiano Ronaldo desencantou e marcou seu primeiro gol no Mundial. Portugal venceu a partida contra Gana por 2 a 1. Mas nada disso foi suficiente para alegrar os poucos torcedores lusitanos que estiveram presentes no Mané Garrincha na tarde desta quinta-feira, 26. Com maioria brasileira no estádio, o clima não foi de festa na saída do jogo.

Visivelmente abatidos pela eliminação, as torcidas dos dois países pareciam não acreditar que a partida de hoje foi a última das equipes no Mundial. Do lado português, muita lamentação e decepção pela má campanha apresentada pelo grupo e, em especial, o desempenho abaixo do esperado do craque Cristiano Ronaldo.

Já os ganeses se disseram satisfeitos por participar da Copa, mas não aceitaram a postura da federação de futebol do país com relação ao atraso no pagamento da premiação aos jogadores. Na véspera do duelo decisivo, os dois principais jogadores da seleção, Muntari e Boateng, foram expulsos do grupo por brigarem no hotel onde a delegação estava concentrada. Sem eles, os africanos não ofereceram resistência aos portugueses.

Manoel Veiga, 34, mora em São Paulo há seis anos. Nascido em Santarém, cidade próxima a Lisboa, o português se disse bastante decepcionado com a campanha da seleção no mundial. “Portugal não se apresentou bem, tivemos muito azar no primeiro jogo. A goleada contra os alemães foi decisiva para a desclassificação. A equipe foi esforçada, mas falta talento. O Cristiano Ronaldo não pode jogar sozinho no time”, declarou.

O brasileiro Antônio Barril, 53, foi ao estádio pela primeira vez com o filho Antônio Henrique, 10. Vestidos com o uniforme da seleção portuguesa, a dupla não escondeu a tristeza pela eliminação precoce dos lusos. “Hoje ficou claro que os jogadores estavam mal preparados fisicamente. Além disso, faltou renovação também. Minha maior raiva fica por conta do Pepe, o que ele fez no primeiro jogo é inaceitável”, afirmou Antônio.

Manifestação. Enquanto milhares de torcedores se preparavam para assistir ao jogo, um grupo de aproximadamente 60 mulheres aproveitou o jogo na cidade para protestar contra a presença da Fifa no Brasil e pedir o fim da violência contra a mulher.

As manifestantes se concentraram na Rodoviária do Plano Piloto e levaram várias faixas. Entre os dizeres era possível ler frases como “Fora homofobia dentro e fora de campo”, “Cartão vermelho para o turismo sexual” e “Torcedoras pedem respeito, mulher não é só bunda e peito”.