Cobertura é reformada e Fonte Nova recebe últimos ajustes para o torneio

Parte da membrana que havia cedido foi recuperada ; estádio ganhou decoração oficial do evento

Vitor Villar – Especial para o Estado

SALVADOR – Aos poucos, a Arena Fonte Nova vai se preparando para receber a Copa das Confederações. Além das adequações que o Comitê Organizador Local (COL) vem realizando no espaço, o consórcio que administra o estádio finalizou a reforma da cobertura, que cedeu há duas semanas, por conta das fortes chuvas que caíram na capital baiana.

Segundo a assessoria da Fonte Nova Negócios e Participações (FNP), a reforma, que começou no sábado, 8, com a recolocação da membrana, foi finalizada na última terça-feira, 11, com a soldagem do material e sua impermeabilização completa. Com isso, o consórcio entrega completamente a Fonte Nova aos membros da FIFA.

O painel, um dos 36 que compõem a cobertura da Arena Fonte Nova, rompeu no último dia 27 de maio. A FNP caracterizou o problema como uma “falha humana”, ocorrida numa vistoria realizada no dia anterior. Parte da membrana ficou dobrada, o que fez acumular água e, consequentemente, ceder. O consórcio descartou a possibilidade do mesmo erro ocorrer durante uma partida na Arena, já que antes de qualquer evento a cobertura é minuciosamente verificada.

Novidades

Quem passou pela região do Dique do Tororó nesta quarta-feira, 12, pôde ver um imenso banner com o logo oficial da Copa das Confederações colocado na parede externa da Arena. Dois alpinistas fizeram a instalação na última terça-feira, 11.

Funcionários que trabalham dentro do estádio dizem que a fachada interna também ganhou uma nova roupagem. Banners com a inscrição “Salvador 2013 FIFA” foram colocados na divisória entre os níveis das arquibancadas.

A Arena Fonte Nova vai receber três jogos da Copa das Confederações. O primeiro acontece na quinta-feira, 20 de junho, às 19h. Dois dias depois, a Seleção Brasileira enfrenta a Itália, às 16h. A última atração no estádio baiano será a disputa do terceiro lugar, no dia 30 de junho, às 13h.