Colombianos invadem Manaus e já acreditam que serão campeões

Bruna Chagas – especial para O Estado de S. Paulo

MANAUS – A seleção da Colômbia não veio jogar em Manaus, porém centenas de torcedores já desembarcaram na capital para aproveitar a Copa do Mundo na cidade. Nesse sábado, 28, os colombianos invadiram a Fifa Fan Fest, na zona oeste, para torcer contra o Brasil e depois comemorar a classificação da seleção de seu país para as quartas de final do mundial, após vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai.

Alguns torcedores, como a família De La Rosa, chegaram a Manaus no início do torneio e ficarão até o final da competição. Eles estão tão confiantes, com uma mistura de otimismo e felicidade, principalmente após a histórica classificação e a sofrida vitória do Brasil em cima do Chile, que já se proclamaram campeões da Copa. “A Colômbia está jogando muito. Dá gosto de ver. Tenho certeza que vamos ser campeões dessa Copa do Mundo”, disse José De la Rosa.

Outro grupo de colombianos que desembarcou ontem na capital amazonense, estava acompanhando a vitória da Colômbia. Para eles, o otimismo e a confiança são a chave do sucesso. “Brasil será um grande adversário e mesmo sendo pentacampeão mundial, chegou a nossa vez. Seremos Campeões”, afirmou Miguel Garcia.

Para conquistar o título, os vizinhos colombianos precisam derrotar o Brasil nas quartas de finais, em Fortaleza. O torcedor Gabriel Rivera é fanático por futebol e já foi em quase todas as cidades-sede do mundial, porém agora só seguirá a Colômbia na busca pelo título. “Vou a Fortaleza acompanhar a nossa vitória em cima do Brasil. Depois vou ao Rio de Janeiro, ver o nosso titulo. Viemos para vencer”, disse.

A Fan fest recebeu mais de 16 mil pessoas e a PM registrou sete ocorrências, a maioria de furto. De acordo com a polícia, o plano integrado de segurança continua sendo empregado como nos jogos em Manaus. “Temos câmeras acompanhando toda a movimentação, o que auxilia bastante a nossa atuação”, afirmou coordenador das operações, Dan Câmara.