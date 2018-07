Colombianos comparecem a Fan Fest de Salvador

Com camisas amarelas, torcidas se misturam

Luiz Fernando Teixeira- especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – As camisas amarelas da Colômbia se confundem com as da seleção brasileira no Farol da Barra, local da Fan Fest de Salvador. Com a festa começando após a vitória do Brasil, os torcedores dos ‘cafeteros’ (apelido da seleção colombiana) já se agrupam para o duelo contra o Uruguai, também pelas oitavas de final do Mundial.

É o caso de Jorge Santamaría e dos filhos, Alex e Clark. Eles estão em Salvador na casa de amigos e têm ingressos para a partida entre Estados Unidos e Bélgica, que será disputada no dia 01 de julho na Arena Fonte Nova, e para o jogo das quartas de final, que pode colocar Brasil e Colômbia frente a frente em Fortaleza.

“Aproveitamos para tirar nossas férias aqui. Estamos gostando muito do Brasil e espero que continuemos na Copa do Mundo”, disse Jorge.

Outra que tem ingressos para o possível jogo entre Colômbia e Brasil é Maria Canales. A colombiana disse que só conseguiu ingressos para esse jogo e comemorou a sorte de poder ver o Brasil. “Espero que a Colômbia ganhe. Seria maravilhoso”, afirmou.

Outro motivo de comemoração de Maria são as festas. Em meio à risos, a colombiana disse que fez muitos amigos. De acordo com ela, os brasileiros são receptivos e tão alegres quanto os colombianos.