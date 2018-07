Com direito a ‘Oktoberfest’, torcida alemã chega confiante ao Beira-Rio

Como os holandeses, torcedores fizeram caminhada do centro de Porto Alegre ao estádio

Lucas Oliveira – especial para o Estado de S. Paulo

PORTO ALEGRE – Iniciando sua caminhada desde o Largo Glênio Peres, no centro da capital gaúcha, a torcida alemã, juntamente com os argelinos, rumou para o estádio Beira-Rio em uma verdadeira Oktoberfest – tradicional festa do país realizada em outubro – fora de época. Foi assim, com as tradicionais bandinhas tocando a polonese e muito chopp, que os torcedores começaram a sua concentração para Alemanha e Algéria, nesta segunda-feira, 30, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O alemão Frank Mertl, 42, que veio de Nuremberg e está acompanhando a seleção desde Salvador, ficou impressionado com a quantidade de pessoas nas ruas. “Está sendo uma grande experiência. Muitas pessoas estavam conosco na caminhada. Porto Alegre tem uma boa música, boa comida e boas pessoas”, diz Frank, que acredita em vitória contra Argélia. “Será 2 a 1, jogo dificil. Mas acredito na seleção e já estou procurando ingressos para a final.”

Mohammed Mushmarr, 45, sonha alto neste confronto contra os germânicos. “3 a 0 para Argélia. Estamos jogando muito bem e somos mais habilidosos que os alemães”, brinca.

Trânsito. Em função dos novos bloqueios realizados pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o trânsito antes da partida apresentou lentidão. Além dos bloqueios, mais de 60 linhas do transporte público tiveram seus itinerários alterados.