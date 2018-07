Comércio funcionará após o jogo do Brasil no sábado

Medida adotada é diferente dos jogos anteriores

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – O Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista) definiu na quinta-feira, 26, que o comércio do DF deverá funcionar após o término do jogo da seleção brasileira contra o Chile, sábado, em Belo Horizonte. A partida está marcada para as 13h.

As lojas de shopping e comércio de rua fecharão uma hora antes do início do confronto. Nos shoppings, todas as lojas reabrirão logo após o término do jogo. Já o comércio de rua está livre para definir se abre ou não as portas dos estabelecimentos.

Segundo o presidente do Sindivarejista, Edson de Castro, a decisão foi tomada em conjunto com os superintendentes de lojas e shoppings. “Consultamos mais de mil empresas e daí optamos pela reabertura após a partida. Sábado é o melhor dia para o comércio em termos de venda, não poderíamos fechar as portas durante quase todo o dia”, explicou.

Na primeira fase, todos os lojistas fecharam uma hora mais cedo e não voltaram a trabalhar. A expectativa do Sindivarejista é que 400 mil turistas passem pela capital federal e movimentem cerca de R$ 890 milhões.