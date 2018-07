Compras de última hora geram filas enormes na loja oficial da Fifa

Tenda ficará aberta até as 21h desta terça-feira, 15

Lara Monsores – especial para O Estado de S.Paulo

RIO DE JANEIRO – O circo da Copa começa, aos poucos, a deixar o País depois da festa e do jogo de encerramento que sagrou a Alemanha campeã. A arena Fan Fest já começou a ser desmontada e a prefeitura espalhou pela cidade mensagens de “até breve” em várias línguas. A loja oficial da Fifa em Copacabana, na zona sul do Rio, porém, resiste como último resquício de Copa do Mundo na cidade.

Saudosos do evento, turistas de diversas nacionalidades, assim como brasileiros de outras cidades, fizeram fila na entrada da tenda gigante para aproveitar as promoções e levar uma lembrança do Mundial. “Moro em Brasília, trouxe a família para participar um pouquinho da Copa também e aproveitei para comprar umas camisas para mim. Estão em promoção”, disse contente o estatístico Diogo Picco, 31, levando na sacola estilizada do evento uniformes da Rússia e da Espanha.

A carioca Eliane Klayn, 38, não pretendia comprar nada, mas aproveitou a oportunidade para trazer duas tias que moram no Maranhão para vivenciar um pouco o clima de Copa. “Viemos dar uma volta no calçadão e aproveitei para trazê-las aqui para elas verem as coisas da Copa”, disse enquanto aguardava na enorme fila para entrar no local.

A tenda da Fifa foi um dos pontos turísticos muito procurado pelos torcedores que passavam pelo calçadão e pela Fan Fest para acompanhar os jogos durante o Mundial. Camisas das seleções, miniaturas da taça, dos estádios, Fulecos de todos os tamanhos, bolas, mochilas e muitos outros itens com a temática da Copa eram vendidos no local. A loja ficará aberta das 10h às 21h desta terça-feira, 15, sendo este o seu último dia de funcionamento.