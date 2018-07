Coordenador da Unidade Gestora da Copa em Manaus pede exoneração do cargo

Miguel Capobiango assumiu o cargo em dezembro de 2010

Bruna Chagas – especial para O Estado de São Paulo

MANAUS – O titular da Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP Copa), Miguel Capobiango, pediu exoneração na tarde da quarta-feira, 28. A saída deverá ser confirmada com publicação no Diário Oficial do Estado. Até o momento, nenhum nome foi escolhido para assumir o cargo.

O motivo do pedido de exoneração não foi divulgado. Segundo Agência de Comunicação do Estado do Amazonas (Agecom), Capobiango não chegou a se reunir com o governador José Melo, que está em Brasília. Ela estava no comando da UGP Copa desde a criação da secretaria, pelo Governo do Estado, em dezembro de 2010.

A Unidade Gestora é responsável por gerenciar, implementar e acompanhar a execução dos programas, projetos e ações, necessários ao atendimento dos requisitos contidos nas frentes estabelecidas pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) e pelo Comitê Organizador Local (COL) para a realização da Copa do Mundo em Manaus.

A Seleção Universitária entrou em contato com o ex-coordenador da UGP Copa, mas não obteve retorno.