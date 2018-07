Croácia x Austrália terá 31 mil ingressos à venda

Seleções jogam amistoso em Pituaçu no dia próximo dia 6

Luiz Fernando Teixeira – especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – As seleções de Croácia e Austrália farão um jogo amistoso na próxima semana, no dia 6 de junho, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Nesta sexta-feira, 30, começaram as vendas de ingressos para a partida, com a disponibilidade de 31 mil entradas. O número é quase o da lotação máxima do campo, que é de 32 mil pessoas.

Na arquibancada, as entradas custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); nas cadeiras, os preços são de R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia). Os interessados podem comprar os ingressos pelo site da empresa Ingresso Fácil, ou em um dos nove postos que estão espalhados por Salvador, incluindo as bilheterias de Pituaçu.

Organizada pela Federação Bahiana de Futebol em parceria com a empresa suíça Kentaro, a partida também será o último teste de segurança da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.

A seleção da Austrália já se encontra no Brasil e faz preparação em Vitória, no Espírito Santo. Já os croatas são esperados na Bahia na próxima semana, ficando hospedados no Centro de Treinamento de Seleções (CTS) de Mata de São João, no Litoral Norte da Bahia.

Arbitragem. Dois baianos farão parte do quadro de arbitragem do jogo. Alessandro Álvaro Rocha Matos será o assistente número 1, enquanto Marielson Alves Silva será o quarto árbitro. Além deles, outros dois nordestinos comporão a equipe: Francisco Carlos do Nascimento, árbitro alagoano e Cleriston Cley Barreto Rios, assistente sergipano.