Cuiabanos apontam falhas em despedida da Arena Pantanal

Apesar da festa, torcedores reclamaram da organização

Adilson Chinna – especial para O estado de S. Paulo

CUIABÁ – No último jogo realizado na Arena Pantanal, nem tudo foi festa. Antes da partida entre Japão e Colômbia, pela última rodada do Grupo C nesta terça-feira, 24, uma pane na energia elétrica da entrada leste causou insatisfação em quem foi assistir ao jogo

“Atenção, encaminhe-se a outro acesso. Aqui está falando energia e será mais demorado para entrar”, gritava um dos voluntários do Comitê Organizador Local (COL) em seu megafone. Com isso, as filas nas demais entradas ficaram enormes e chegaram a ultrapassar três quadras.

Mas os problemas não foram só esses. O servidor público Gilvan de Oliveira, 43, afirmou que o trânsito de veículos da polícia e da fiscalização deveriam ser proibidos. “Se é proibido a todos os carros de transitarem por aqui, não se justifica a liberação de nenhum outro”, disse.

Para a cirurgiã dentista Erica Dolce, 34, o problema foi a não colocação de banheiros químicos para o público fora do estádio. “Para os homens é fácil, eles dão um jeito. E quanto a nós mulheres? É muito constrangedor pedir para usar os banheiros dos vizinhos do estádio”, disse.

Hebert Tadashi, 40, reclamou da falta de coerência entre Fifa e COL. “No site, você não pode comprar ingresso sem o documento de identificação. Aqui, na portaria do estádio, não pediram”, afirmou o engenheiro civil, que procurava desesperadamente por ingressos para os dois filhos.

Por outro lado, o estudante Diego Rodrigues, 18 anos, não parava de rir. “Estou muito feliz. Ganhei dois ingressos em um sorteio da minha escola”, disse enquanto aguardava para conhecer a arena e assistir, pela primeira vez, a um jogo de Copa do Mundo.

Nesta quarta-feira, 25, o governador do Estado, Silval Barbosa, e o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, darão entrevista coletiva à imprensa para um balanço da participação da cidade no evento da Fifa.