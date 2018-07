Debaixo de chuva, Espanha faz primeiro treino

Felipe Resk – Especial para o Estado

RECIFE – Atual campeã do mundo e uma das principais favoritas ao título da Copa das Confederações, a seleção espanhola realizou, na noite desta quinta-feira seu primeiro treino no Brasil. A movimentação teve início às 19h, no Centro de Treinamento Wilson Campos, que pertence ao Náutico, e durou cerca de uma hora.

O horário escolhido para o treino é o mesmo do primeiro desafio da Fúria na Copa das Confederações, contra o Uruguai, no próximo domingo. Os atletas deram voltas ao redor do campo e realizaram um trabalho tático de dois-toques. Nem mesmo a chuva forte prejudicou as boas condições do gramado. No entanto, a equipe para a estreia ainda não foi definida pelo treinador Vicente Del Bosque, o que só deve ocorrer após o treinamento da sexta-feira.

De acordo com a assessoria de imprensa da seleção, a Espanha deve repetir a programação desta quinta-feira, e voltar a treinar às 19h. Antes, às 12h30, ocorre a entrevista coletiva no hotel onde a delegação está hospedada, na zona sul da cidade.