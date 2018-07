Depois de folga, seleção brasileira parte para Salvador

Jogadores e comissão técnica embarcaram em avião fretado, às 15 h, na base aérea da Aeronáutica

Tobias Saldanha – Seleção Universitária – Especial para O Estado

FORTALEZA – Com classificação garantida para a próxima fase, o Brasil embarcou nesta quinta-feira, 20, para Salvador. A cidade vai sediar a próxima partida contra a Itália, no sábado, 22. À seleção brasileira, basta um empate para se classificar como a primeira do grupo.

Jogadores liberados pela manhã

Antes da viagem para a Bahia, os jogadores aproveitaram o dia de folga em Fortaleza. Com o cancelamento do treino previsto pela manhã, o time aproveitou para passear nas redondezas do hotel onde se hospedou.

Daniel Alves e Dante aproveitaram para atender o carinho das fãs, em sua maioria, meninas enlouquecidas, que furaram o sistema de segurança.

David Luiz e Paulinho são dúvidas



Mais cedo, na coletiva de imprensa, o médico Jose Luiz Runco avaliou a lesão do zagueiro David Luiz e do volante Paulinho.

“O David Luiz teve uma fratura no nariz e o Paulinho sentiu uma entorse no tornozelo esquerdo. Ainda faremos um exame de ressonância magnética para sabermos o grau da contusão, porém, acredito que ambos estarão a disposição do Felipão para o jogo contra o Itália”, avaliou.