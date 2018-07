Desanimados com a desclassificação, ingleses não fazem festa antes do jogo

Duelo contra a Costa Rica tem mais clima de amistoso internacional do que de Copa do Mundo; número de brasileiros surpreende

Gabriel Gama – especial para O Estado de S. Paulo

BELO HORIZONTE – Dos quatro jogos da primeira fase da Copa do Mundo que Belo Horizonte recebeu, a partida desta terça-feira, 24, entre Costa Rica e Inglaterra, teve o público menos animado. A eliminação precoce e inesperada do English Team fez com que muitos torcedores ingleses desistissem de ir ao jogo.

A caminho do estádio, poucos se alegravam e riam. No entorno do Mineirão , os ingleses preferiam conversar entre si, tomando cervejas a cantar músicas.

Kevin O’Neill, 34, e seu amigo David Thomas, 33, vieram da cidade de Manchester para o Brasil e compraram bilhetes para os três jogos da fase de grupos e também para as oitavas de final.

“Tivemos sorte porque compramos o pacote com os quatro ingressos junto a Federation Association, a entidade de futebol da Inglaterra. Caso a seleção não se classificasse, como aconteceu, teríamos o dinheiro da compra de volta e é o que acontecerá”, explicou O’Neill, que voltará para a terra da Rainha junto com seu companheiro na próxima segunda-feira, 30.

Os dois também perceberam um clima de desânimo por parte de conterrâneos que chegavam ao Mineirão uma hora antes do duelo. “Vimos até mais brasileiros do que estrangeiros europeus no caminho. Nossa torcida está evidentemente mais comedida, tanto que o único foco de festa que presenciamos foi um grupo de torcedores nativos batucando perto da Lagoa da Pampulha e cantando em português”, completou Thomas.

Oportunidade. Para Joshua Brown, morador de Liverpool, o jogo será uma boa chance para o técnico inglês Roy Hodson testar jovens jogadores em uma competição do calibre da Copa.

“Claro que esperávamos uma campanha muito melhor até porque temos uma geração de atletas talentosos principalmente do meio de campo para a frente. Hodson usará esta partida para dar mais experiência a jogadores como Lallana, Wilshere, Shaw e Barkley”, afirmou.