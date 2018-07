Em amistoso de torcedores, Colômbia vence Japão por goleada

Japoneses, no entanto, acreditam em sua seleção

Adilson Chinna- especial para O Estado de São Paulo

CUIABÁ- A Colômbia goleou o Japão na capital mato-grossense. Felizmente, para os japoneses, foi apenas uma partida amistosa entre torcedores.

O jogo foi promovido pelo Comitê Organizador Local (COL) dentro de uma área localizada no Centro Aberto de Mídia (CAM) no Parque da Acrimat. A interação entre os torcedores que visitam a capital foi uma iniciativa da Secopa-MT. “Mato Grosso foi o único Estado que organizou esse tipo de atração”, informou Diogo Mourão, coordenador do Centro Aberto de Mídia. Mourão disse que o objetivo é fazer com que os visitantes estrangeiros aproveitem a ocasião para conhecer o espaço, onde poderão contextualizar e sentir um pouquinho da hospitalidade dos mato-grossenses. “Existem painéis mostrando nossa cultura e toda a infraestrutura da Arena Pantanal”, disse.

Pelo período em que a bola rolou, os colombianos demonstraram superioridade técnica e derrotaram os torcedores japoneses por 6 a 1. “Vamos repetir essa atuação no jogo principal”, disse o colombiano Julio Calderón, 27, estudante.

Para o mais habilidoso dos japoneses, e responsável pelo único gol da equipe na partida, não existe fórmula mágica para a seleção japonesa ganhar o jogo na Arena Pantanal. “Temos que jogar como sempre jogamos”, declarou o construtor civil Takaya Hasegawaya, de 29 anos.

A partida entre as seleções da Colômbia e Japão, na Arena Pantanal, será nesta terça-feira, 24, às 16h (horário local). Em situações extremamente opostas, para a equipe japonesa apenas a vitória interessa. A Colômbia já está classificada para as oitavas de final e apenas define sua posição como primeira ou segunda do grupo.