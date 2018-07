Em Belo Horizonte, pessoas saem novamente às ruas em tarde de jogo do Brasil

Jogo entre Brasil e México é marcado por nova onda de protestos na capital mineira

Guilherme Faria – Seleção Universitária – especial para o Estado

BELO HORIZONTE – Desde as 13 h desta quarta-feira, 19, manifestantes marcaram presença nas ruas de Belo Horizonte para protestar pela quarta vez nos últimos cinco dias. O público, composto em sua grande maioria por estudantes, tem diversas reivindicações, que incluem o preço das passagens de ônibus na cidade, a proposta da PEC 37, o projeto da ‘cura gay’ e uma série de outras causas.

O horário escolhido também simbolizou a revolta da maioria dos manifestantes em relação à realização Copa das Confederações e da Copa do Mundo. A indignação era demonstrada através de diversos cartazes e cantos que questionavam os gastos com as competições, que eram bradados por boa parte das 5 mil pessoas que e concentraram na Praça Sete, no centro da capital.

“É um absurdo que o Brasil gaste a soma do que os últimos três países-sede investiram para receber a Copa”, reclamou o estudante Luiz Poças, que também pediu maior clareza nos recursos direcionados às competições.

Para o também estudante Daniel Carvalho, a partida da seleção brasileira era irrelevante comparada aos resultados que a manifestação poderia trazer. “É melhor protestar do que assistir a um jogo sem ganhadores”, pontua.

O movimento, que não tem liderança organizada, se dispersou em várias frentes, o que ocasionou a interdição de vias importantes da cidade. Os manifestantes marcharam com destino à prefeitura, à Assembleia Legislativa, à Praça da Liberdade e às Avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos.