Em Belo Horizonte, poucos vão ao Mineirão e muitos às ruas

Taiti e Nigéria levam pouca gente ao estádio; problemas no trânsito são registrados





Guilherme Faria Xavier – Seleção Universitária – especial para o Estado BELO HORIZONTE – O baixo número de ingressos vendidos para o primeiro jogo da Copa das Confederações no Mineirão refletiu o desinteresse dos moradores de Belo Horizonte com o torneio. Mas a venda de menos de 20 mil bilhetes para a partida entre Taiti e Nigéria – o que corresponde a menos de um terço da capacidade máxima do estádio – não poupou a cidade de problemas. Mesmo com a pequena presença do público, as autoridades locais prepararam um esquema especial de trânsito no entorno do estádio e decretaram recesso aos estudantes da rede pública de ensino e pontos facultativos aos funcionários públicos, para evitar transtornos na realização da partida. Mas apesar de todo o esquema preparado, o torcedor sofreu para chegar ao estádio. As avenidas Antonio Carlos e Carlos Luz, vias de acesso ao palco da partida, apresentaram congestionamento a partir das 14 h. Além do trânsito intenso, quem veio de carro ao Mineirão reclamou da dificuldade para estacionar nas imediações do estádio. Com raio de isolamento de 1,5 km em volta da arena, os motoristas tiveram que estacionar em pontos distantes do Mineirão e alguns ainda precisaram pagar caro por um estacionamento privado. Enio, Mauricio e Cesar, três amigos que vieram de Londrina para assistir à partida, tiveram que desembolsar R$ 50 para parar o carro. “Encontramos estacionamento bem mais perto do estádio e bem mais barato quando fomos às Copas na Alemanha e na África do Sul”, disse Mauricio. Já os torcedores que utilizaram o transporte público, que incluiu ônibus gratuitos para quem tinha ingresso e as linhas que normalmente circulam na região do estádio, elogiaram a frota de veículos para trazê-los a Pampulha, ainda que também tenha sido prejudicados pelo tráfego. Devido ao baixo público e à não fiscalização de nomes e lugares, quem pagou R$ 28 acompanhou o jogo no mesmo lugar de quem pagou R$ 117. Já a fila no banheiro e na lanchonete estavam tranquilas e o feijão tropeiro, que estava ameaçado de ser retirado, foi vendido por R$ 12. A maior parte da torcida torceu para o Taiti, inclusive gritando “Taiti é o time da virada, Taiti é o time do amor”. O baixo público fez com que tudo funcionasse corretamente dentro do estádio. A entrada foi rápida e os funcionários que ficavam na porta sequer revisavam os documentos dos portadores dos ingressos. Manifestações Duas passeatas foram realizadas em Belo Horizonte nesta segunda-feira, 17. Professores estaduais se reuniram contra o salário, o plano de carreira e as condições de trabalho que lhe foram oferecidas. Segundo a Polícia Militar, cerca de 250 pessoas se reuniram na orla da Lagoa da Pampulha, a poucos metros do estádio. Assim como vários profissionais da educação, Claudina Abranches veio do interior para a marcha. “Estamos aqui para esclarecer a realidade da educação em Minas Gerais. Tantos recursos que foram investidos na Copa poderiam melhorar muito nossa situação”, afirmou a professora que dá aulas em Ipatinga, região leste do estado. Outra manifestação levou milhares de pessoas à praça Sete de Setembro, na região central da cidade. Eles marcharam da praça, passando pela avenida Antônio Carlos, até o Mineirão, motivadas por reivindicações que vão desde o preço das passagens de ônibus na cidade até o Estatuto do Nascituro. O numero de protestantes que saíram da praça Sete e se encaminham ao estádio é estimado em cerca de 20 mil pessoas. A passeata corria pacificamente até chegar à área de isolamento do Mineirão, no cruzamento das avenidas Antônio Carlos e Abrahão Caram. Às 17h30, começou o confronto entre manifestantes e policiais, que começaram a disparar balas de borracha e lançar bombas de gás lacrimogênio. O jogo

No jogo que encerrou a primeira rodada da Copa das Confederações, a Nigéria não deu chances e goleou o Taiti. O placar ficou em 6 x 1, mas poderia ter sido mais elástico se os atacantes nigerianos fossem menos preciosistas. Com a goleada, as Super Águias assumiram a primeira colocação do grupo B pelo saldo de gols.

O início do primeiro tempo já evidenciava que a partida seria como todos esperavam, pressão do time africano. O Taiti entrou com uma formação ousada, 3-4-3, mas não adiantou muito. Aos 9 minutos, a Nigéria já havia feito 2 x 0 com o lateral esquerdo Echiéjilé e o atacante Oduamadi. Os taitianos até ensaivam alguns bons passes, mas esbarravam nas suas limitações. O que ficou claro quando o goleiro Samin que num cruzamento da esquerda, uma bola fácil, entregou a redonda nos pés de Oduamadi para ele ampliar.

Na etapa complementar veio a surpresa aos 9 minutos. Marama Vahirua, único jogador profissional do país, cobrou o escanteio no segundo pau, Jonathan Tehau saltou e cabeceou a bola para marcar o primeiro gol do Taiti em competições mundiais. E se ele fez o primeiro a favor, fez também o primeiro contra. Oduamadi cruzou a bola da esquerda e Tehau, de carrinho, jogou contra o próprio patrimônio. Aos 31 e aos 34, Echiéjilé e Oduamadi – artilheiro com 3 gols – marcaram novamente decretando a goleada por 6 x 1.

(Com colaboração de Victor Costa)