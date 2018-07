Em clima de despedida, Fan Fest de BH tem saldo positivo

Torcedores que foram ao evento várias vezes elogiaram segurança; preço das bebidas foi o ponto fraco

Gabriel Gama – especial para O Estado de S. Paulo

BELO HORIZONTE – O 14º dia de Fan Fest em BH neste sábado, 12, é atípico. Desde que começou a Copa do Mundo, os pavilhões internos do Expominas têm recebido milhares de torcedores, tanto brasileiros como estrangeiros. Nos jogos do Brasil – os três da primeira fase e outros três eliminatórios –, a lotação era máxima. Entretanto, o vexame sofrido nas semifinais para a Alemanha parece ter desanimado os frequentadores. A uma hora do jogo entre Brasil e Holanda, a casa, que chegou a receber mais de 20 mil pessoas, não passa de cinco mil.

Os amigos Ricardo Canuto, 25, e Bruno Henrique Mendes, 19, acompanharam todas as partidas do Brasil, exceto a primeira, na Fan Fest. Para eles, o evento foi tranquilo principalmente por causa da atuação dos policiais e dos responsáveis pela segurança interna. “Policial em todo lugar, dentro e fora. Um evento de graça como esse, podia dar muito assalto. E não houve”, disse Canuto.

Entretanto, os dois lamentam a ausência de atrações musicais de ponta. Um dos shows mais aguardados foi o de Thiaguinho, no dia 4, mas o evento havia sido cancelado pela prefeitura em respeito às vítimas da queda do viaduto. “Os outros shows que vimos foram fracos. Esperava muito o Thiaguinho, mas valeu pela festa”, completou Mendes.

Cerveja. Outro motivo de crítica é o preço das bebidas. O preço das latas de cervejas varia entre R$ 5 a R$ 7. Refrigerantes e água vendidos a R$ 4.

Segundo os torcedores Felipe Alan Oliveira, 25, e Daniel Emediato, 26, o valor não é justo. “O tropeiro por R$ 10 está honesto pelo tamanho, mas uma latinha a R$ 5 é absurdo. O preço mais justo seria no máximo R$ 3 ou, pelo menos, um latão por R$ 5”, afirmou Emediato. Oliveira concorda com o amigo, mas contemporizou a situação. “Também acho caro, mas em shows o preço é esse mesmo”, completou.

Números. Segundo informações oficiais da assessoria da prefeitura, até às 16h deste sábado, mais de 232 mil pessoas passaram pela Fan Fest em 14 dias de evento com média de público de 17 mil por dia. Houve lotação máxima – 21 mil pessoas – em todos as partidas do Brasil (12, 17, 23 e 28 de junho e 8 de julho), exceto no dia 4 de julho, quando foi cancelado por motivo de luto e respeito às vítimas da queda do viaduto.

Mais de 2,5 toneladas de feijão tropeiro e 800 quilos de pão de queijo foram vendidos até a última sexta-feira, 11. Mais de 200 jornalistas, nacionais e internacionais, credenciados no Centro Aberto de Mídia. Foram 40 atrações musicais até esta tarde. Nenhum registro grave de segurança e atendimento médico.