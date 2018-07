Em Curitiba, instalação de sinalização para a Copa está quase finalizada

Ao todo, serão 140 placas de trânsito e mais 69 indicando estacionamentos no entorno da Arena da Baixada

Alexandre Senechal – especial para O Estado de S. Paulo

CURITIBA – A capital paranaense já conta com quase 100% das placas de sinalização para a Copa do Mundo instaladas. Em toda a cidade, a Secretaria Municipal de Trânsito já colocou 137 semipórticos que mostram os caminhos para locais de interesse dos turistas, como a Arena da Baixada e a Pedreira Paulo Leminski, local da Fan Fest.

Além disso, nos últimos dias, a novidade foi a implantação de placas de sinalização que indicam os estacionamentos, que poderão ser utilizados pelos torcedores nas proximidades do estádio em dia de jogos.

Agora, só resta a instalação de mais três placas de sinalização de trânsito, todas na Avenida Comendador Franco, principal via de acesso entre o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana, e o centro de Curitiba. De acordo com informações da prefeitura, estas últimas instalações e as reformas que ainda são realizadas na Avenida Comendador Franco terminam até o final do mês de maio.

A sinalização aparece nas principais vias de Curitiba, como as BRs 476 e 277, nas Avenidas Marechal Floriano Peixoto, Silva Jardim e Getúlio Vargas, e nas chamadas Avenidas Rápidas, como a Pinheirinho/Centro, Santa Cândida/Centro.