Em dias de jogos no Recife, táxis serão monitorados por agentes de trânsito

Medida entra em vigor nesta sexta-feira, 20

Emanuel Leite Jr. – especial para O Estado de S. Paulo

RECIFE – No primeiro jogo da Copa do Mundo no Recife, o plano de mobilidade funcionou praticamente sem qualquer entrava. A exceção ficou por conta dos táxis. Mesmo com um convênio envolvendo oito cidades da região metropolitana, faltaram táxis e orientação aos turistas estrangeiros após a partida entre Costa do Marfim e Japão. Para evitar que o problema volte a se verificar, equipes de agentes de trânsito e arte-educadores auxiliarão os passageiros nos dias de jogos na Arena Pernambuco. A medida começa a ser adotada já nesta sexta-feira, 20.

A iniciativa partiu da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), em parceria com o Sindicato de Taxistas de Pernambuco. Diante da dificuldade encontrada no pós-jogo do último sábado, 14, as equipes vão monitorar o tráfego de táxis nos dias de jogos na Arena Pernambuco, a fim de orientar os usuários sobre os pontos existentes nas principais áreas de desembarque de torcedores: estação Recife (centro) e estação Aeroporto (Imbiribeira).

O serviço vai se iniciar uma hora antes e terminar três horas após as partidas dos dias 20, 23, 26 e 29 de junho.