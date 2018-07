Em menor número, croatas chegam confiantes na vitória

Poucos torcedores da Croácia comparecem em comparação aos 15 mil mexicanos

Emanuel Leite Jr. – especial para O Estado de S. Paulo

RECIFE – Eles se perdem em meio à imensidão de verde que preenche a entrada dos torcedores na Arena Pernambuco. Enquanto cerca de 15 mil mexicanos eram esperados para o jogo desta segunda-feira, 23, os croatas não deviam passar muito de mil. Porém, eles estão aqui com suas tradicionais e inconfundíveis camisas quadriculadas vermelha e brancas. E confiantes na vitória necessária para que o time de Modric, Raktic e Mandzukic possa continuar tentando repetir o feito de Davor Suker, Prosinecki e Boban, semifinalista na Copa de 1998.

Difícil. Eles bem sabem que voltar a chegar entre os quatro primeiros colocados do Mundial não é algo assim tão fácil. Contudo, os croatas que chegaram à Arena Pernambuco se mostraram otimistas para que, pelo menos, sua seleção não caia mais cedo na atual edição da Copa do Mundo. Confiam em seu time e acreditam na vitória, único resultado que interessa para que a Croácia chegue às oitavas de final.

Embora com ar sisudo, os amigos Marijan e Andrej, acreditam na vitória da Croácia. Marijan é mais cauteloso, apostando no resultado mínimo. “1 x 0 . É o suficiente”, palpitou. Andrej, ao contrário do amigo, demonstrou maior confiança. “Vai ser 2 ou 3 x 0”, disse. E se assim for a Croácia estará classificada.