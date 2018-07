Em Natal, aplicativos ajudam motoristas e usuários de transporte público

Ferramentas permitem envio de alertas sobre trânsito e horários de ônibus

Luan Xavier – especial para O Estado de S. Paulo

NATAL – A missão de trafegar em Natal durante a reta final de preparação para a Copa do Mundo se tornou um pouco menos complicada desde que uma parceria firmada entre o Twitter e a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) torna possível alertar os motoristas da cidade sobre o trânsito da capital potiguar em tempo real.

Lançada no último dia 20, a ferramenta permite que o usuário da rede social passe a receber informações atualizadas sobre o trânsito da cidade através do perfil @156Natal. Para isso, basta um cadastro rápido no Twitter Alerts (www.twitter.com/156Natal/Alerts ).

Os alertas funcionam com informações levantadas pela Semob. Na secretaria, há uma equipe para a coleta e a divulgação dessas ocorrências via Twitter. As consideradas mais importantes, como incidentes causados pelas chuvas, acidentes e desvios de trânsito, são marcadas como alertas e aparecem de forma diferenciada na timeline dos usuários.

“É mais um canal que criamos para estreitar a relação entre o cidadão e o executivo, utilizando as novas ferramentas de comunicação voltada para o serviço público”, diz o secretário de comunicação de Natal, Heverton de Freitas.

Ônibus. Além do perfil @156Natal, Natal agora conta com uma ferramenta voltada para quem usa o transporte público: a integração das linhas de ônibus da cidade com o Google Maps. Desde o início do mês, o serviço mais popular de mapas e GPS do mundo também faz o traçado das linhas de ônibus que atuam na capital potiguar, informando tempo de saída e chegada dos veículos em seus terminais.

O aplicativo ainda permite que o usuário tenha uma previsão de quanto seu ônibus irá demorar para chegar até determinada parada, identificada automaticamente através da localização de seu dispositivo móvel.