Em Porto Alegre, clima de frustração toma conta da Fan Fest

Com mais um vexame da seleção brasileira, torcedores gaúchos saíram desanimados do evento

Lucas Oliveira – especial para o Estado de S. Paulo

PORTO ALEGRE – A despedida da seleção brasileira do telão da Fan Fest da capital gaúcha só não foi mais desanimada do que a derrota por 7 a 1, contra a Alemanha, na última terça-feira, 8. Mesmo a partida valendo a terceira colocação, um público de mais de 15 mil pessoas compareceu ao Anfiteatro Pôr do Sol neste ensolarado sábado, 12.

O mínimo esperado pelos torcedores brasileiros era a vitória, se possível de goleada, para lavar a alma. Mas o gol de pênalti do atacante Van Persie, logo aos dois minutos do primeiro tempo já anunciava o que estava por vir.

A desorganização do time brasileiro resultava em apatia do torcedor gaúcho. “Justo a Copa aqui e eles têm que dar esse vexame. O Felipão só faz careta e não acerta o time.”, reclamou Roberto Gonçalves, 36.

A partir do segundo gol, de Blind, aos 15 minutos, as brincadeiras já começavam a brotar. “Põe o Fred”, gritava um. “Neymar sem a vértebra corre mais do que vocês”, gritavam outros.

O fim do primeiro tempo com o resultado negativo espantou o público, que debandou em direção a saída do local.

“Parece que de 2010 para cá, a coisa piorou. O time do Dunga não levava goleada pelo menos. Quando fomos eliminados, por essa mesma Holanda, foi um suado 2 a 1, com direito a gol contra”, lamentou o comerciante Jorge Almeida, 47, enquanto sua filha Beatriz, 4, erguia um pequeno castelo de britas do chão, auxiliada por um copo de refrigerante vazio, que servira como pá, sem se importar para o andamento da derrota.

O Brasil acabou derrotado por 3 a 0 – com Wijnalfum marcando o gol que transformaria a derrota em goleada. No domingo, 13, Argentina e Alemanha fazem a grande final da Copa do Mundo às 17h, no Maracanã.