Em visita relâmpago, Valcke elogia estrutura da Arena Fonte Nova

Secretário-geral da Fifa ficou pouco mais de duas horas em Salvador

Luiz Fernando Teixeira – especial para O Estado de S. Paulo

SALVADOR – O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, elogiou o compromisso da equipe responsável pela Arena Fonte Nova nesta quinta-feira, 29, em visita fechada para a imprensa. De acordo com a Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo (Secopa), o dirigente ficou em Salvador por apenas duas horas e fez pequenas considerações sobre o estádio.

Através de sua conta no Twitter, único meio de comunicação que usa para falar sobre os estádios, ele falou sobre o trabalho bem feito em relação à estrutura já montada para o evento. “Feliz com compromisso de Salvador de trabalhar junto à nossa equipe, finalizando estrutura para fãs, mídia e times”, postou Valcke, em inglês e português.

Pouco antes, ele havia dito que “Arena Fonte Nova abre para #Copa2014 com revanche da final de 2010, 13/6. Tudo deve estar pronto. Sem tempo a perder”. De acordo com a Secopa, Valcke se referia apenas a questões técnicas e que tudo está dentro do prazo, que é o dia 8 de junho.

Espanha e Holanda farão o primeiro dos seis jogos previstos para o estádio na Copa. Além disso, Alemanha x Portugal (16/6), França x Suíça (20/6) e Bósnia x Irã (25/6) estão confirmados. Salvador recebe ainda um jogo das oitavas de final no dia 01/07 e um das quartas de final, no dia 05/07, encerrando sua participação na Copa do Mundo.