Em visita surpresa, Ronaldo aparece na Fan Fest do Rio

Ex-jogador subiu ao palco no intervalo da transmissão de EUA e Alemanha

Lara Monsores – especial para O Estado de S. Paulo

RIO DE JANEIRO – O ex-atacante Ronaldo Fenômeno fez uma visita surpresa à arena Fifa Fan Fest montada na praia de Copacabana na tarde desta quinta-feira, 26. Por volta das 14h, o pentacampeão subiu ao palco por cerca de dez minutos e saudou o público.

“Olá, pessoal, espero que estejam aproveitando muito a Copa, desejo sorte a todos, mas, claro, torço para que o Brasil ganhe esse Mundial”, disse, brincando com os torcedores, majoritariamente norte-americanos, que aplaudiram e vibraram com a mensagem do ex-jogador.

Ronaldo é um dos membros do Comitê Organizador Local e esteve também no Maracanã na manhã desta quinta-feira, onde concedeu entrevista coletiva à imprensa. A organização das Fan Fests foi um dos assuntos abordados pelo ex-jogador.