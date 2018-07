Entorno da Fonte Nova funciona com faixa improvisada para veículos

Motoristas têm que trafegar pela contramão para acessar o Dique do Tororó, região de grande movimento da cidade

Vitor Villar – Seleção Universitária – especial para o Estado

SALVADOR – Enquanto espera as partidas da Copa das Confederações, Salvador já sofre com os efeitos de algumas modificações no trânsito, principalmente no entorno da Arena Fonte Nova, o estádio que vai receber três jogos do torneio.

Visando criar espaço para a montagem das estruturas temporárias da FIFA (que ficam ao redor dos estádios), a prefeitura de Salvador ordenou desde o final do mês passado a interdição da via que liga a avenida Bonocô ao Dique do Tororó, trecho bastante movimentado da capital baiana e que passa exatamente em frente à Arena Fonte Nova.

A solução da prefeitura para que o motorista não faça um desvio de quase 5,5 km para percorrer o trecho (que originalmente tem cerca de 500 m) foi isolar uma das faixas da via contrária (que liga o Dique do Tororó à Bonocô) para que os carros sigam na contramão da Bonocô até o Dique, simulando assim o percurso da via original.

Diante da reclamação de alguns motoristas, a reportagem da Seleção Universitária esteve no local e viu que a faixa é organizada de forma precária, separada apenas por alguns cones e sem sinalização do percurso que o condutor deve fazer. Por conta disso, não é raro ver motoristas parando o veículo para pedir informações, deixando o trânsito lento na região.

Apesar da dificuldade, alguns motoristas aprovam a atitude da prefeitura, alegando que a situação já esteve pior.

“Melhorou porque logo no começo da interdição tínhamos que fazer um desvio enorme para chegar ao Dique, passando pelo Vale do Ogunjá e pela Vasco da Gama [duas avenidas de Salvador]. Andávamos mais e ainda congestionava muito o trânsito”, afirma o taxista Maurício de Oliveira.

Outros preferem evitar o trecho por conta das obras. “No dia a dia, procuramos evitar aquela parte da cidade o máximo possível, principalmente com passageiro. Para quem trabalha na rua, o ideal é sempre procurar por opções melhores”, diz Laudelino Lima, também taxista.

A intervenção na via deve durar todo o período da Copa das Confederações, exceto nos dias de jogos, quando toda a região do Dique do Tororó e parte da Avenida Bonocô será interditada por exigência da FIFA.