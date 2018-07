Espanha e Itália treinaram na Arena Castelão

No treino de reconhecimento no local da partida desta quinta-feira, 27, italianos e espanhóis fizeram os últimos ajustes antes de reeditarem o duelo da final da Eurocopa em 2012

Tobias Saldanha – Seleção Universitária – especial para o Estado

FORTALEZA – Espanha e Itália realizaram nesta quarta-feira, 26, o último treino antes da decisão que vale vaga para a final da Copa das Confederações. A Fúria entrou no gramado da Arena Castelão por volta das 15h, enquanto a ‘Azzurra’ entrou às 17h30.

Em entrevista coletiva, o técnico Vicente del Bosque fez mistério para a partida desta quinta-feira, 27, contra a Itália. Com o possível desfalque do meia Fábregas e do atacante Soldado, o comandante da Fúria avisou que só revelará os titulares momentos antes do jogo.

“Fábregas e Soldado passaram a semana treinando em separado, mas hoje devem trabalhar normalmente. Vou aguardar até amanhã para saber se eles terão condições de enfrentar a Itália”, afirmou.

Provável escalação da Espanha: Iker Casillas; Álvaro Arbeloa, Gerard Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba; Sergio Busquets, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas (David Silva) e Andrés Iniesta; Pedro Rodríguez e Roberto Soldado (Fernando Torres).



Itália deve ter volta de Pirlo

Desfalque da Itália na partida contra o Brasil, o volante Andréas Pirlo deve reforçar a equipe. O jogador da Juventus treinou normalmente durante a semana, ajudando o técnico Cesare Prandelli a suprir as ausências do atacante Mário Balotelli e do lateral-direito Abate. Depois de uma bela partida contra o México, Pirlo teve atuação discreta contra o Japão, além de ter sentido dores musculares.

Perguntando sobre o substituto de Balotelli, Prandelli confirmou a escalação do experiente atacante Gilardino. “Vou escalá-lo porque ele é um dos melhores atacantes que temos a disposição. Tenho plena confiança nele”, ressaltou Cesare, que já trabalhou com o centro-avante de 31 anos quando treinava o Parma e a Fiorentina.

A Itália deverá entrar em campo com Gianluigi Buffon; Christian Maggio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli; Daniele De Rossi, Antonio Candreva, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo e Emanuele Giaccherini; Alberto Gilardino.