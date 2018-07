Espanha é recebida com festa e muita chuva no Recife

Por Pedro Costa – especial para o Estado

Torcedores acompanharam a Fúria de perto

A Seleção espanhola chegou ao Recife, na noite desta quarta-feira (12), para a disputa da Copa das Confederações – 2013. Os atuais campeões do mundo foram recebidos com bastante carinho pela torcida, apesar da forte chuva na capital pernambucana. A Fúria chegou num voo fretado no Aeroporto dos Guararapes e seguiu direto da pista de pouso para o Hotel Golden Tulip Palace, no bairro de Boa Viagem, onde ficarão hospedados.

Cerca de 120 torcedores, muitos trajados com o uniforme da Espanha, camisas do Barcelona e do Real Madrid fizeram questão de dar as boas vindas à Seleção considerada favorita ao título. Mesmo com toda a euforia, os espanhóis preferiram a discrição. Apenas pequenos acenos e sorrisos no encontro com o público e nada de entrevistas.

A Fúria treina nesta quinta-feira (13), no Centro de Treinamentos do Naútico e estreia na Copa das Confederações – 2013, no domingo (16), às 19h, contra o Uruguai. Os ingressos para a partida estão esgotados.

Frustração no aeroporto

Por medida de segurança, a Fifa e a Federação Espanhola preferiram não passar pelo saguão de desembarque do aeroporto. O espanhol Esteban Baladrón, que vive no Recife há dois anos e levou o filho brasileiro Naíbson, de 11 anos, para ver La Roja, saiu desapontado.

Esteban e Naíbson esperavam ver jogadores da Espanha(1). Clássico Barça x Real, no Recife (2) Fotos: Pedro Costa

“Sou da Galícia e queria ver os jogadores chegando, já que não consegui ingressos para o jogo contra o Uruguai.”

Pai e filho concordam na escolha pelo jogador preferido. Trata-se do meia Iniesta, do Barcelona. Entretanto, quando questionados sobre quem será o país campeão da Copa das Confederações – 2013, os dois têm opiniões distintas.

“Creo que será España” – diz Esteban. “Vai ser o Brasil!”, discordou o garoto.

Já Leonardo Lemos, apaixonado pelo futebol da terra das touradas, não se desestimulou por não ver a chegada da Fúria.

“Comprei ingressos para todos os jogos da Espanha aqui no Brasil. Acompanho o Campeonato Espanhol desde a temporada 94/95, por causa do meu time do coração que é o Real Madrid. Admiro muito o estilo de jogo dessa Seleção.” Completou.