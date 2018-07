“Estou confiante na vitória em cima do México”, afirma Cafu

O capitão do penta acompanha de perto os jogadores da seleção brasileira na Arena Castelão, em Fortaleza

Tobias Saldanha – Seleção Universitária – especial para o Estado

FORTALEZA – O ex-lateral-direito Cafu está em Fortaleza. Depois de breve passagem por Brasília, o jogador vem acompanhando a seleção durante os jogos da Copa das Confederações.

Símbolo da conquista do penta em 2002, ele elogia a empolgação da torcida em Fortaleza. “A recepção do povo cearense é fantástica, só tenho elogios a fazer a um povo que me acolhe tão bem. Procuro retribuir o carinho da melhor maneira possível”, afirmou.

Confira a conversa com o jogador:

Você esteve presente das últimas vezes que o Brasil jogou em Fortaleza. O que você tem a dizer sobre a torcida cearense?

“Aquela época foi fantástica. A recepção e o carinho do povo cearense com a seleção, é sensacional. Tive várias oportunidades de jogar no Castelão e o Ronaldo teve a chance de mostrar que podia ajudar a seleção na caminhada pelo penta quando ninguém acreditava mais em sua volta. Acredito que o clima atual, somado a mística de 2002, fortalecerá o grupo, para a conquista de um bom resultado logo mais”.

Você está confiante para a partida contra o México na Arena Castelão?

Sim. E quanto ao retrospecto negativo, os tabus existem para ser quebrados e esse é mais um que a seleção terá que passar por cima.

O Brasil vem sendo sacudido por vários protestos pelo país. O que você pensa a respeito das manifestações?

Desde que seja uma manifestação democrática, sem violência, acho benéfico. Protestando sem vandalismo e depredação pública, de forma educada, é a melhor maneira de obter resultados positivos.

Acha que o clima de protestos poderá fazer com que a torcida no Castelão beneficie o México?

De maneira alguma. Torcer contra a seleção é torcer contra o país.