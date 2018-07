Estrangeiros viram atração em Itaquera

Brasileiros vão ao entorno da Arena Corinthians para tirar fotografias e interagir com visitantes

Pedro Hallack – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – O confronto entre Coreia do Sul e Bélgica nesta quinta-feira, 26, foi o quarto jogo da Copa do Mundo em São Paulo. Pela qualidade dos outros duelos – em que times como Brasil, Holanda, Uruguai e Chile já jogaram – é possível afirmar que Coreia do Sul e Bélgica foi o confronto menos importante na Arena Corinthians – apesar da qualidade do bom time belga.

Mesmo assim, alguns moradores da zona leste da cidade ainda encontram motivos para desfrutar da Copa. Um deles é Reinaldo de Carvalho, de 46 anos, que, como muitos brasileiros, veio com a família apenas para acompanhar a movimentação no entorno e poder interagir com alguns torcedores estrangeiros.

Reinaldo esteve no entorno da Arena Corinthians em todos os jogos da competição e estará na arquibancada para assistir Argentina x Suíça, pelo mata-mata, na próxima terça-feira, dia 1° de julho.

“Tive sorte de conseguir ingresso para essa partida”, afirmou. “Mesmo se não tivesse conseguido, iria ao entorno do estádio apenas para acompanhar. Essa é uma oportunidade única para entrar em contato e conhecer novas culturas.”

Números. Segundo dados da Guarda Civil Metropolitana, antes da partida, 296 unidades de bebidas alcoolicas foram apreendidas de camelôs irregulares, além de 90 produtos pirateados. A GCM não registrou ocorrências antes do jogo.