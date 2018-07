Ex-técnico de México e Costa Rica marca presença na Fan Fest do Rio

Bora Milutinovic esteve na arena em Copacabana neste domingo, 29

Lara Monsores – especial para O Estado de S. Paulo

RIO DE JANEIRO – Mexicanos e costarriquenhos receberam um torcedor especial neste domingo, 29, na arena Fifa Fan Fest de Copacabana. O sérvio Bora Milutinovic, que já foi treinador de México e Costa Rica numa Copa do Mundo, esteve no local para acompanhar os duelos das duas seleções nas oitavas-de-final desse Mundial.

Bora chegou por volta das 13h, ficou por cerca de dez minutos na área reservada à imprensa e atendeu os fãs que pediram fotos. Apesar de atencioso com todos, o treinador pareceu um pouco incomodado com o assédio, não conseguia assistir ao jogo e deixou o local nos minutos iniciais de México x Holanda.

À frente do México, Bora levou a equipe, anfitriã de 1986, às quartas-de-final daquela Copa, onde caiu para a Alemanha, nos pênaltis. Quatro anos depois, ele estava no comando da Costa Rica quando a equipe conseguiu, pela primeira vez, chegar às oitavas-de-final da competição. Feito que o time atual tentará superar nesta tarde diante da Grécia, buscando já a classificação para as quartas-de-final.

Experiente treinador, Milutinovic chegou a dirigir mais outras três seleções em Mundiais: Estados Unidos (1994), Nigéria (1998) e China (2002). Em 2014, aos 70 anos, ele veio ao Brasil para mais uma Copa, dessa vez como comentarista de uma rádio mexicana.