Estreia do Brasil não atrai grande público à fan fest em Belo Horizonte

Em dia de protesto na cidade, festa oficial da Copa das Confederações recebe menos torcedores que o esperado

Guilherme Faria – Seleção Universitária – especial para o Estado

BELO HORIZONTE – Realizado pela prefeitura da capital mineira, o “Concentra BH” não teve o apelo esperado para a transmissão do embate entre Brasil e Japão. Tendo como local a Praça da Estação, ponto no Centro da cidade que costuma a receber grandes eventos, a exibição da partida reuniu menos de um terço de pessoas que uma manifestação que passou ao lado do evento.

De acordo com a organização do evento, 2,5 mil torcedores assistiram ao jogo nos quatro telões do espaço projetado para receber até 10 mil visitantes. Além da transmissão da partida, a festa conta com apresentações musicais de Luiz Melodia e do cantor mineiro Vander Lee, realizadas após o término do encontro entre Brasil e Japão.

O momento do jogo que mais empolgou os presentes no local foi o gol marcado por Jô, que sacramentou a vitória da Seleção Brasileira por 3×0, nos acréscimos do segundo tempo. Grande parte dos presentes comemorou efusivamente e bradou o nome do atacante do Atlético Mineiro.

Protesto

Outro evento importante que aconteceu na capital mineira na tarde deste sábado foi uma manifestação que percorreu importantes avenidas da Savassi – Região Centro-Sul – e o Centro da cidade.

Os mais de 8 mil presentes no marcha protestavam por diversas causas, como a realização da Copa das Confederações, o preço da passagem de ônibus na cidade, o estatuto do nascituro e ainda pela repressão sofrida por ativistas em outras capitais. Segundo policiais e manifestantes, o protesto transcorreu tranquilamente, sem qualquer tipo de confronto.

Robert Mourixaba, professor que integrava a passeata, revelou sua indignação contra a realização da Copa das Confederações e Copa do Mundo. “É inadmissível que o Brasil gaste bilhões de reais nesses eventos, sendo que temos tantas causas mais urgentes para resolver, como a saúde, a educação e o transporte público”, afirma.

Outra manifestação está prevista para ocorrer na região central de Belo Horizonte na segunda-feira, dia da primeira partida da Copa das confederações na cidade. A marcha que deverá ser iniciada às 13h, três horas antes da partida, será promovida pelo Comitê dos Atingidos Pela Copa.