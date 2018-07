Fan Fest em Salvador será realizada no Farol da Barra

Evento é confirmado em ponto turístico na capital baiana

Luiz Fernando Teixeira – especial para o Estado de S. Paulo

SALVADOR – Após muita especulação, o prefeito de Salvador, ACM Neto, confirmou nesta quinta-feira, 29, a realização da Fan Fest no Farol da Barra durante o período da Copa. A prefeitura da cidade entrará apenas com os serviços públicos. Palco, iluminação, telão e atrações ficarão por conta de patrocinadores.

“Depois de muita negociação, chegamos a um modelo que atende à orientação do Ministério Público, do Poder Judiciário, assim como a uma premissa nossa, mesmo antes do MP se pronunciar, de não colocar recursos públicos na montagem e nas atrações do evento”, disse o prefeito.

A Fan Fest será realizada nos dias dos jogos que acontecerão na Arena Fonte Nova, nas partidas do Brasil, semifinais e final. No máximo, o evento terá 16 dias, de acordo com a prefeitura, com a primeira Fan Fast, acontecendo no dia 12, abertura da Copa, quando Brasil e Croácia se enfrentam em São Paulo.

A Fifa havia anunciado anteriormente que o evento aconteceria no espaço do antigo Shopping Aeroclube, na Orla marítima da cidade, mas a possibilidade já havia sido descartada por Isaac Edington, secretário do Escritório da Copa em Salvador (Ecopa), e Guilherme Bellintani, secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura.