Fan Fest paulistana viveu misto de emoções em despedida do Brasil na Copa

Maioria da torcida apoiou a seleção durante a partida, mas houve quem ironizasse e torcesse contra a equipe

Pedro Hallack – especial para O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – O Vale do Anhangabaú, palco da Fan Fest da cidade de São Paulo, viveu os mais variados sentimentos durante a derrota brasileira para a Holanda por 3 a 0, em Brasília. Apesar de murchar com o decorrer da partida e a falta de gols do Brasil, a maioria da torcida apoiou o time durante os 90 minutos.

A torcedora brasileira Marinilza Guimarães, de 36 anos, fez parte do grupo que torceu pela seleção a partida inteira. “Estava com a minha mãe aqui na terça-feira, quando fomos goleados pela Alemanha, e tivemos que sair logo após o terceiro gol alemão, para que ela não enfartasse. Hoje, estou sofrendo da mesma maneira”, afirmou ainda no intervalo da partida. “O time jogou mal, mas o arbitragem nos prejudicou demais também.”

Porém, parte da torcida perdeu a paciência após o segundo gol holandês, marcado pelo lateral-esquerdo Daley Blind aos 15 minutos de jogo. Enquanto alguns passaram a torcer abertamente contra o Brasil, outros começaram a aplaudir ironicamente a Holanda.

Entre estes estava Eliane Santos, 43, que não poupou críticas ao técnico Luiz Felipe Scolari. “O Felipão é arrogante e mal técnico”, disparou. “Os holandeses são mais humildes. Hoje, perderemos de lavada.”

Ela também revelou sua torcida pela Argentina na decisão de amanhã, contra a Alemanha, no Maracanã. “Além de achar que eles merecem o título, simpatizo pelo fato do papa ser argentino”, disse, em referência ao papa Francisco.