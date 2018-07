Fan Fest recifense tem seu menor público em jogos do Brasil

Humilhação diante da Alemanha tirou a empolgação do pernambucano

Emanuel Leite Jr. – especial para O Estado de S. Paulo

RECIFE – O torcedor pernambucano ainda não se recuperou da humilhante derrota para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo. E o reflexo disso ficou bem evidente na tarde deste sábado, 12, na Fifa Fan Fest do Recife. Ao contrário de todos os outros seis jogos do Brasil, em que o Cais da Alfândega ficou lotado, menos de duas mil pessoas compareceram ao local para assistir à decisão de terceiro lugar, contra a Holanda.

O público pequeno surpreendeu o olindense Dênis Costa, 21. Apesar da goleada sofrida na semifinal, o jovem, que esteve na Fan Fest em todos os jogos da seleção brasileira, acreditava que o local estaria mais cheio. “Esperava mais gente. Pela animação da festa. Aqui é sempre muito legal. Eu vim pela folia, mas parece que o pessoal ficou abalado, não é?”, disse.

Dênis confessa que o terceiro lugar não serve de consolação. “Queria mesmo era ser campeão”, afirmou. Para ele, nenhum resultado hoje irá apagar os 7 a 1 da Alemanha. E diz mais. “Só uma goleada ajudaria a amenizar a barra para o lado desta seleção.”

Holandeses. Os amigos Daniel Osinshi, Tys Poezr, Cor Netten e Jip Ong, da cidade de Eindhoven, estão no Brasil há cinco semanas. Eles foram a três jogos da Holanda na Copa e aproveitaram para conhecer o país. O Recife foi a décima cidade visitada por eles.

Na opinião deles, a Copa foi um sucesso. “Pelo que se falava antes do torneio, pensávamos que seria tudo péssimo. Mas, pelo contrário, foi tudo muito bem. Tudo muito organizado”, elogiou Daniel.

Curtindo a alegria brasileira, os holandeses decidiram acompanhar o jogo de hoje na Fan Fest. Pela festa, uma vez que, para eles, a partida é o que menos interessa. “Não ligamos muito. O importante é apenas o primeiro lugar”, disse Daniel.