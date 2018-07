Fernando Torres em busca da artilharia da Copa das Confederações

Com oito gols, o jogador do Chelsea só precisa de mais dois para passar a marca de Ronaldinho e Blanco



Vanderson Pimentel – Seleção Universitária – especial para o Estado

SÃO PAULO – Ainda que seja o atacante reserva da seleção espanhola, Fernando Torres, até então, é o artilheiro da Copa das Confederações, com cinco gols marcados. Os quatro tentos feitos contra a seleção do Taiti e mais um marcado contra a Nigéria devem fazer o treinador da Roja mudar de ideia e recolocá-lo entre os 11 jogadores iniciais na partida contra a Itália nesta quinta-feira, 27. Se isso acontecer, El Niño terá a chance de se tornar o maior artilheiro da história da Copa das Confederações.

Somados aos gols marcados até agora em solo brasileiro, o jogador do Chelsea fez três gols na outra edição do torneio, em 2009, na África do Sul. Eles saíram em uma mesma partida, pelo Grupo A, contra a Nova Zelândia, quando a Espanha venceu por 5 a 0.

Faltando dois jogos para o encerramento da Copa das Confederações, o jogador está a apenas dois gols de passar o brasileiro Ronaldinho Gaúcho e o mexicano Cuauthémoc Blanco, ambos com 9 gols.

Além de esperar a titularidade, Torres conta também com seu histórico de gols contra a Itália, para isolar-se na artilharia. Dos seus 36 gols com a camisa da seleção, dois foram contra a Azzurra. O primeiro deles, foi também o seu primeiro tento com a camisa da Espanha, marcado em 2004, num amistoso. O segundo foi ano passado, na final da Uefa Euro, quando o atacante marcou o terceiro gol, na vitória por 4 a 0, no Estádio Olímpico de Kiev.