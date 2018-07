Fifa proíbe torcedores de levar faixas e cartazes para o estádio

Mané Garrincha recebe última partida da seleção brasileira na Copa

Jorge Macedo – especial para O Estado de S. Paulo

BRASÍLIA – Com o duelo pelo terceiro lugar entre Brasil e Holanda marcado para este sábado, 12, às 17h, no Estádio Nacional Mané Garrincha, o governo do Distrito Federal divulgou o plano operacional para a partida. Os portões do estádio foram abertos às 14h, três horas antes do início do jogo.

A recomendação dos organizadores era para que a torcida chegasse cedo, com pelo menos duas horas de antecedência, para evitar filas e transtornos no momento da revista, feita pela PM nos portões de acesso ao Mané. Instrumentos musicais, capacetes e bandeiras com mastro são alguns dos itens proibidos. Pela primeira vez na cidade, faixas e cartazes de qualquer tamanho também estão entre os itens vetados aos torcedores.

Da mesma forma que nos outros seis jogos, o efetivo das forças de segurança está mantido, tanto para o estádio quanto para a Fan Fest. No Mané Garrincha, serão 3.488 profissionais das forças de segurança entre Polícia Federal, Civil, Militar, Detran, Bombeiros e outros.

Na Fan Fest, 1.404 agentes públicos garantirão a segurança do evento, que terá como atração principal a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo. Os artistas subirão ao palco às 19h, logo após o fim da partida.