Filho de catadores carregará bandeira de Portugal em Manaus

Pais não poderão ver o filho entrar no estádio

Bruna Chagas – especial para O Estado de S. Paulo

MANAUS – Uma história que parece retirada de um livro, mas que emocionou voluntários e trabalhadores na Arena da Amazônia. Alzenira Araújo, 41, e Elemir Barbosa, 47, trabalham como catadores de lixo há mais de 15 anos. Antes da Copa, foram selecionados para coletar resíduos na Arena da Amazônia. Mas eles não esperavam que um dia conseguiriam realizar o sonho do filho Lucas Araújo, 15, de assistir a um jogo no estádio e, de brinde, ainda levar a bandeira de Portugal na abertura do jogo que será realizado neste domingo, 22.

A cooperativa onde a família trabalha foi contratada pela Fifa para cuidar da limpeza da Arena durante os jogos da Copa do Mundo. Depois de uma indicação da cooperativa, Lucas concorreu com dezenas de garotos e foi selecionado para entrar em campo carregando a bandeira da seleção de Cristiano Ronaldo.

O jovem é apaixonado por futebol, é ‘peladeiro’, fã do atual melhor jogador do mundo e se diz abençoado pela familia que tem. Nervoso por daqui a pouco estar bem próximo do ídolo, ele diz que esse é o melhor presente de todos. “Nunca imaginei que um dia estaria carregando uma bandeira em uma abertura de jogo pela Copa do Mundo. Será um dia inesquecível.”

Hoje a família não poderá ver o garoto entrar em campo porque estará trabalhando do lado de fora da Arena da Amazônia. Porém, isso não diminuiu a felicidade e o orgulho que estão sentindo pelo momento que o filho está passando hoje. O pai Elimar Brabosa, 47, declara que essa iniciativa de selecionarem o filho para um grande evento é a mais justa. “Nós que trabalhamos de sol a sol nesse estádio merecemos que um dos nossos veja o espetáculo lá dentro”, disse emocionado.

Com os olhos marejados de lágrimas, a mãe orgulhosa afirmou que esse foi um dos melhores presentes que a vida deu para a família Araújo. “Quem diria que um filho de uma catadora de lixo, que veio de uma família de catadores em Manaus abriria uma partida de Copa do Mundo com a bandeira de uma seleção tão importante quanto a de Portugal?”, questiona, com sorriso e lágrimas de felicidade.