‘Flalemanha’ reforçou torcida alemã no Rio

Torcedores do clube carioca foram às ruas com a camisa rubro-negra para apoiar a Alemanha na final da Copa

Lara Monsores – especial para O Estado de S. Paulo

RIO DE JANEIRO – Ironicamente, a mais “brasileira” de todas as seleções desta Copa foi a Alemanha. Apesar dos sete gols na meta de Júlio César, os alemães investiram em mensagens carinhosas nas redes sociais e na tática da camisa rubro-negra, declaradamente inspirada no Flamengo, para ganhar o coração do brasileiro. E ganharam, pelo menos, a torcida de alguns nesta final contra a Argentina.

Em resposta à invasão e às provocações hermanas, boa parte dos cariocas saíram às ruas neste domingo vestidos com as cores rubro-negras do Flamengo. Ou “Flalemanha”, como pediu o atacante alemão Lucas Podolski em sua conta no Instagram na véspera da decisão.

“Hoje eu sou Alemanha e essa final contra a Argentina está igual a Flamengo x Vasco”, disse o carioca Thiago Hermes, 26, vestido com a camisa do Flamengo, assim como sua namorada Marcelle Tavares, 28.

Os dois assistiram ao jogo no calçadão de Copacabana, zona sul do Rio, do lado de fora da lotada Fan Fest. Ali, era impossível dar três passos sem esbarrar com um torcedor do time da Gávea. “Hoje eu sou Alemanha desde pequeno”, brinca Eduardo Canzi, 23. “Simpatizei com a Alemanha por causa da camisa também e torço mais para eles porque não dá para os argentinos ganharem a Copa aqui no Brasil, não é?”, entregou o rubro-negro Éric Silva, 17, enrolado numa bandeira do Fla.

Apesar da homenagem, a seleção alemã jogou a final com o uniforme branco neste domingo, 13, no Maracanã. A última lembrança da camisa rubro-negra em campo, porém, é dos 7 a 1 sobre o Brasil, na semifinal humilhante em Belo Horizonte. Uma memória que nem os flamenguistas gostariam de ter.