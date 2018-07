Fortaleza terá feriado de olho em possível jogo do Brasil

Anúncio foi feito nesta quarta-feira, 25, no Centro Aberto de Mídia

Lyvia Rocha – especial para O Estado de S. Paulo

FORTALEZA – Com a possibildade de um novo jogo da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo na Capital cearense, a Prefeitura de Fortaleza decretou feriado no dia 4 de julho, data da partida que definirá a uma das equipes semifinalistas da competição.

A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 25, pela secretária extraordinária da Copa, Patrícia Macedo, durante entrevista coletiva no Centro Aberto de Mídia. “Em Fortaleza será feriado, já nas outras cidades do país, será ponto facultativo a partir do meio-dia”, explicou.

Porém, se o Brasil não passar pelas quartas, a cidade terá feriado no período vespertino, semelhante ao que aconteceu no jogo da última terça-feira, 24, entre Grécia e Costa do Marfim.

No próximo domingo, 29, a cidade recebe o penúltimo jogo na Arena Castelão. O duelo entre Holanda e México, pelas oitavas de final do Mundial.