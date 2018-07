Gaúchos já sentem saudades da Copa do Mundo

Mundial se despede do Brasil com vitória alemã

Lucas Oliveira – especial para O Estado de S. Paulo

PORTO ALEGRE – Este 13 de julho de 2014, data do fim da Copa do Mundo em território brasileiro, marca a conquista da seleção alemã e o fim do ameno e leve clima dos dias de Mundial. E a saudade já bate nos torcedores que estiveram presentes na Fan Fest.

Partidas de futebol praticamente todos os dias, bolão, estrangeiros espalhados pela cidade, comentários, análises, discussões. Uma quebra total da rotina do brasileiro, que voltará ao normal nesta segunda-feira, 14.

Para Manoel Carvalho, 42, ainda nem caiu a ficha que o evento terminou. “Agora que tinha me acostumado acaba. Foi muito bom este periodo, eu respirei, bebi e me alimentei de Copa do Mundo”, brinca.

“Podia continuar assim sempre. Apesar da seleção brasileira, o resto foi só alegria”, afirma Márcia Küch, 34. “Daqui a quatro anos tem outra, mas não vai ser a mesma coisa.”

Fan Fest. O bom público de cerca de 16 mil pessoas no Anfiteatro Pôr do Sol, que também se despediu hoje tendo como última atração o samba da Banda Saldanha. Durante todo o Mundial não houve nenhum tumulto no local, apenas pequenas ocorrências como furtos e brigas, logo neutralizadas pela Brigada Militar.